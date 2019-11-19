EYT son dakika gelişmesi! Bakan Selçuk'tan erken emeklilik açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT ile ilgili "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT ile ilgili "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN EYT KONUSUNDA SON NOKTAYI KOYMUŞTU
Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son sözü söylemişti. İşte Erdoğan'ın EYT ile ilgili o sözler:
Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.
DEVLET BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI
MGP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir" açıklamasında bulunmuştu.
Bu erken emeklilik konusunun iki boyutlu olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Bir tanesi ekonomik yönden, çok ağır yükümlülükler getiren 6 tane Kıran hareketi, Güneydoğu'da, sınırda güvenlik politikaları, TSK'nın neredeyse 1 aya yaklaşan sınırdaki yükümlülükleri Türkiye ekonomisi açısından önemli değerlendirmelere tabi tutulması lazım. Bu konuyla ilgili bu düşüncemizi herkesle paylaşıyoruz. Böyle bir yükümlülüğün altından kalkabilir miyiz? Yoksa bu toplumsal talep karşısında bir takım çevrelerin istismarına fırsat mı verelim? Bunları iyi düşünmek lazımdır. Sayın cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur. Hali hazırda binlerce asker görevleri başında, ekonomik yönden önemli sorumluluklar var. Böyle bir durum içerisinde EYT'yi gündeme taşıyarak karşılığını ve kaynağını bulmakta zorluk çekilen bir ortamda bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir; ama cumhur ittifakı yaklaşımı açısından doğru bulmadığımı ifade ettim. Kendilerinin bu konudaki hem cumhurbaşkanımızın hem de hükümet yönetiminin almış olduğu kararın doğru bir karar olduğu kanaatini paylaştım. Zannederim isabetli olur ülkemiz açısından da" diye konuştu.
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