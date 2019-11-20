Kapadokya turizmi uçurdu
Giriş Tarihi: 20.11.2019
4 mevsim turistlerin gözdesi haline gelen Kapadokya, yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor. Balon turları büyük ilgi görürken; turistler görsel şölene övgü yağdırıyor.Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yeraltı şehirleri ve tarihi manastırları ile önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya 4 mevsim turist yağıyor. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, her mevsim farklı güzelliğe bürünen bölgeyi balon turuna katılarak kuş bakışı keşfediyor. Hava koşullarına bağlı olarak yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, aynı anda 150 balon gökyüzünü süslüyor. Rus turist Makanova Svetlana, "Rüya gibi bir yer. İlginç kayalıklar üzerinde balonla uçmak inanılmaz bir duygu" dedi. Yerli turistlerden Muhittin İzge "Kapadokya'nın bu eşsiz güzelliğini balondan seyretmek çok farklı bir duygu" derken; Aslı Özgen de "Bu mevsimde peribacalarının renkleri ile sonbaharın tonları iç içe geçmiş vaziyette" ifadesini kullandı.
YERLİ BALON KAZANDIRACAK
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Pasha Balloons'un ürettiği yerli sıcak hava balonunu inceledi. Peribacaları üzerinde seyreden balona kısa bir süre pilotluk yapan Varank, "Kapadokya milyonlarca turistin buluşma noktası. Sertifikasını almış yerli balonumuzun test uçuşuna katılmak memnun etti. Sadece üretim safhasını düşündüğünüzde, milyonlarca euroluk rakamlar ülkemizde kalacak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Emekli maaşında 1.000 lira tartışması
- İşsize ayda 2031 TL! İşte şartlar...
- Başkan Erdoğan: Gerekirse kapatın...
- Kredi yönetimi müşteride
- Hükümetten son dakika EYT açıklaması
- Les Ottomans satılmadı
- Mercimeğe farklı destek
- Kamuda iş fırsatı
- İşte 2033'ün en güçlü ekonomileri! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
- Borsa’da 62.6 milyarlık kâr
Daha Fazla Gör
- Kemal Kılıçdaroğlu 'EYT' konusunda vatandaşın aklı ile resmen dalga geçti!
- SON DAKİKA: FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi! Ekipler harekete geçti...
- WhatsApp'tan skandal! Filistinli gazetecilerin hesaplarını engelledi
- 81 ilde 'Duman 8' operasyonu: 109 gözaltı
- Son dakika: Muharrem Karayol hakkında FETÖ'den hapis cezası
- Tunç Soyer'in KKTC skandalı sonrası bir skandal da Atila Sertel'den! "Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu..."
- Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş personel alımı açıklaması
- Son dakika: HDP'li Mahmut Toğrul'un istinaf başvurusu reddedildi!
- Son dakika: Isparta'da bıçaklanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel öldü!
- Eğer TBMM'de kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak!
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak'ta MİT ve TSK'dan PKK'ya kritik operasyon