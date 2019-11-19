DSİ personel alımı kura çekilişi için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Devlet Su İşleri, 11 Kasım'a kadar yapılan başvuruların ardından kura yöntemiyle 500 sürekli işçi alacak. Büyük ilgi gören personel alımına başvuruda bulunanlar kura çekilişinin saat kaçta başlayacağını ve nerede yapılacağını merak ediyor. Peki, DSİ 500 sürekli işçi alımı kura çekilişi saat kaçta başlayacak? DSİ personel alımı kura çekilişi nerede yapılacak? İşte DSİ 500 sürekli işçi alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

DSİ işçi alımına başvuran adaylar heyecanla kuranın çekilmesini bekliyor. 25 şehirde bulunan DSİ bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 500 sürekli işçi alınacak. Adaylar, başvuru işlemlerini 11 Kasım'a kadar tamamladı. Binlerce kişinin başvuruduğu iş ilanında seçilecek 500 kişi kura ile belli olacak. Başvuruda bulunanlar, "DSİ 500 sürekli işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta başlıyor? DSİ personel alımı kuraları nerede çekiliyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, DSİ 500 sürekli işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta başlıyor? DSİ personel alımı kuraları nerede çekiliyor? İşte detaylar...

DSİ PERSONEL ALIMI HANGİ POZİSYONLAR İÇİN YAPILACAK?

Greyder operatörü, dozer operatörü, ekskavatör operatörü, yükleyici operatörü, ağır vasıta ustası, motor ustası, demir kaynak ustası, oto elektrik ustası, ağaç işleri ustası, çarkhane ustası, döşeme, ustası, kaporta ustası, boya ustası, tesisat elektrik ustası, sondaj işçisi, şoför (ağır vasıta) src 4 belgeli, Şoför (ağır vasıta) src 5 belgeli, treyler operatörü, mesleklerinden alınacaktır.

DSİ'ye atanacak personeller yukarıda belirtilen pozisyonunda istihdam edilecektir.