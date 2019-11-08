08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ukrayna ile imzalar atıldı! Bayraktar TB2 SİHA'ların kabul testleri başarıyla tamamlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
UKRAYNA İLE İMZALAR ATILDI!

Baykar’ın ürettiği Bayraktar silahlı insansız hava araçlarının () ’ya ihracatına ilişkin nihai kabul anlaşmasının imzalandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Dost ülke Ukrayna ile iş birliğimiz artarak devam edecek." ifadesine yer verildi.

Baykar tarafından sosyal medya sitesi Twitter üzerinden Türkçe ve Ukraynaca yapılan açıklamada, 'ya ihraç edilen Bayraktar 'ların, kabul testlerini başarıyla tamamladığı belirtildi.

"DOST ÜLKE UKRAYNA İLE İŞ BİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Testlerin ardından nihai kabul anlaşmasının Baykar, Ukrayna ve Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspecexport yetkilileri tarafından Kiev'de imzalandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Dost ülke Ukrayna ile iş birliğimiz artarak devam edecek." ifadesine yer verildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ocak ayında Baykar ile 6 Bayraktar TB2, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarını kapsayan sözleşme imzalanmıştı. Çeşitli test ve eğitimlerin ardından mart ayında sahada, atış testleri ile ilk teslimatlar gerçekleştirilmişti.

Selçuk Bayraktar'tan 'Akıncı' paylaşımı SELÇUK BAYRAKTAR'TAN 'AKINCI' PAYLAŞIMI
Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı SELÇUK BAYRAKTAR: AKINCI YUVADAN AYRILDI
Selçuk Bayraktar Twitter'dan paylaştı: Aralıksız devam ediyor SELÇUK BAYRAKTAR TWİTTER'DAN PAYLAŞTI: ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Selçuk Bayraktar paylaştı! Barış Pınarı Harekatı'nda önemli detay SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI! BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ÖNEMLİ DETAY

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN