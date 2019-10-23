Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın dışarıya çıkış için yapılan hazırlık aşamalarını paylaştı.
Hazırlık aşaması bittiğinde üzerine branda çekilen AKINCI'nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI'nın hazırlık ve brandalı görüntüsünü, "Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz 'O' farkında değil" notu ile paylaştı.
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İLYAS TAŞKIN
İHA VE SİHA'LARI YAPAN SELÇUK BAYRAKTAR VE EKİBİNDEN ALLAH RAZI OLSUN. TERÖR İLE MÜCADELEDE HAKKINI VERMEK GEREKİYOR. ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN.cevapla 23.10.2019 10:36
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