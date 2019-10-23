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Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
SELÇUK BAYRAKTAR: VE YUVADAN AYRILDI

, AKINCI’nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

Baykar Teknik Müdürü , Akıncı Taarruzi 'nın dışarıya çıkış için yapılan hazırlık aşamalarını paylaştı.
Selçuk Bayraktar: AKINCI yuvadan ayrıldı SELÇUK BAYRAKTAR: AKINCI YUVADAN AYRILDI

Hazırlık aşaması bittiğinde üzerine branda çekilen AKINCI'nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.



Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI'nın hazırlık ve brandalı görüntüsünü, "Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz 'O' farkında değil" notu ile paylaştı.

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İLYAS TAŞKIN İLYAS TAŞKIN

İHA VE SİHA'LARI YAPAN SELÇUK BAYRAKTAR VE EKİBİNDEN ALLAH RAZI OLSUN. TERÖR İLE MÜCADELEDE HAKKINI VERMEK GEREKİYOR. ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.10.2019 10:36
Osmanli torunu. Osmanli torunu.

Allahin izniyle geliyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2019 10:24
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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