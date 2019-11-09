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DSİ İŞKUR üzerinden 500 personel alacak! Son gün yarın! DSİ personel alım şartları neler?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2019
YÜZLERCE PERSONEL ALINACAK! BAŞVURULAR İÇİN SON GÜNLER...

DSİ işçi alımı şartları neler? Devlet Su İşleri 500 işçi hangi illerde hangi kadrolara yapılacak? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. DSİ işçi alımına başvurmak isteyen adayların 10 Kasım'a kadar üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, DSİ personel alım şartları neler? İşte tüm detaylar...

DSİ işçi alımı için üzerinden başvuru almaya başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) 500 işçi alımı için harekete geçti. Başvurular alındıktan sonra Türkiye'nin birçok ilinde adaylar girdikleri sınavın sonucuna göre atamaları yapılacak. Peki, DSİ personel alım şartları neler? Devlet Su İşleri 500 işçi hangi illerde hangi kadrolara yapılacak? İşte detaylar...

DSİ İŞÇİ ALIMI KADROLARI HANGİ İLLERDE?

DSİ işçi alımı başvurusu, Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara illerinde gerçekleştirilecek.

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