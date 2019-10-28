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Selçuk Bayraktar'tan 'Akıncı' paylaşımı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 28.10.2019
SELÇUK BAYRAKTAR'TAN 'AKINCI' PAYLAŞIMI

Müdürü , resmi hesabından, Aracı ile ilgili heyecan verici yeni bir paylaşım yaptı. Bayraktar yaptığı paylaşımda ", yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Müdürü , resmi hesabından, Aracı ile ilgili heyecan verici yeni bir paylaşım yaptı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi 'nın yeni fotoğraflarını paylaştı.

Bayraktar yaptığı paylaşımda ", yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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