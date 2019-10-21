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21.10.2019

Selçuk Bayraktar Twitter'dan paylaştı: Aralıksız devam ediyor

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu"S/İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI, için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2'de deneniyor" notu ile paylaştı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu yayınladı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden eğitmen uçuşunu, "S/İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2'de deneniyor. Sen de 7/24 S/İHA uçuran test eğitmen pilotu olmak istiyorsan baykar_savunma" notu ile paylaştı.

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