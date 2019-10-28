Faizler düşürülünce piyasalar canlanmaya başladı!

Enflasyondaki düşüş ve Merkez Bankası’nın politika faizini indirmesi piyasalara olumlu etki yaptı. Faizlerin düşmesi sonrasında özellikle konut ve otomotiv sektöründe kıpırdanma görüldü. Cari fazla ve ihracat rakamlarından da iyi haberler geldi.

En son 24 Ekim 2019 tarihinde Merkez Bankası yüzde 16.50 olan politika faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın politika faiz oranını tek haneye indirmesi hedefleniyor.

KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın faiz adımıyla kamu bankaları ve özel bankalar da kredi faizlerini düşürmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda kamu bankaları tarafından inşaat sektörüne ilişkin yeni adımlar atıldı. Kamu bankalarının başlattıkları kampanya ile yüzde 0.99 oranında konut kredisi vermeleri piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE FAİZ İNDİRİMİ

Otomotiv sektörüne yönelik kamu bankaları harekete geçti. Bazı markaların katılımıyla sıfır otomobil ya da ticari araç alımlarında kredi faiz oranı yüzde 0.49 ile 0.69 aralığına düşürüldü. Böylece otomotiv sektörü yılsonu için satış hedeflerini güncellemiş oldu ve 500 binlik satış rakamına yaklaşmaya başladı.



HURDA TEŞVİĞİ ETKİSİ

Otomotiv sektöründeki hurda teşvik desteği sürüyor. 31 Aralık 2019 tarihine kadar 16 yaş ve üzerinde aracı olanlara sıfır kilometre otomobil edinmeleri halinde 15 bin liraya kadar hurda indirimi sağlanıyor.

16 yaş ve üzerindeki motorlu araçların hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak, aynı cins yeni bir aracın ilk alımında terkin edilecek ÖTV'nin üst sınırı 15 bin lira olarak belirlendi.

Matrahı 70 bin liraya kadar olan yeni araç alımlarında 15 bin lira avantaj elde ediyor.

Matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira arasında olan araçlar için terkin edilecek ÖTV 12 bin lira olarak gerçekleşiyor.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 10 SEVİYESİNDE

Yüzde 27'lere kadar yükselen mevduat faizleri yüzde 10 seviyelerine kadar gerilemiş durumda.

GÖSTERGE TAHVİL DÜŞÜŞTE

2 yıllık gösterge tahvil faizi ise 12.94 ile 2 yılın dip seviyesine gerilemiş oldu.

CARİ FAZLADA TARİHİ SEVİYE

Ağustos ayında yıllık bazda 5.1 milyar dolarlık cari fazla verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuz'daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos'ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız." açıklamasında bulunmuştu.

İHRACATTA ARTIŞ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yılın ilk 8 ayında ihracatta 117.2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını açıklamıştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 85.6'ya yükseldi.

BÜYÜME HEDEFİ

Türkiye ekonomisi için Yeni Ekonomi Programı'nda 2019 yılı için büyüme hedefi yüzde 0.5, 2020, 2021 ve 2022 yıllı için ise yüzde 5 oranında büyüme hedefi konuldu.

ENFLASYON TEK HANEYE GERİLEDİ

Eylül ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 9.26 olarak gerçekleşti ve tek haneye geriledi.

Yeni Ekonomi Programı'nda ise 2019 yılı için enflasyon hedefi yüzde 12, 2020 için yüzde 8.5, 2021 yılı için yüzde 6, 2022 yılı için ise yüzde 4.9 oldu.

DEV ŞİRKETLER YATIRIMA GELİYOR

Yabancı şirketler Türkiye'de olmak için çalışmalarını sürdürüyor. En son olarak Volkswagen Manisa'da fabrika kurmak için harekete geçti. Manisa'da Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi A.Ş. 943.5 milyon lira sermaye ile kuruldu. Volkswagen'in Türkiye'ye 1.4 milyar euroluk yatırım yapması bekleniyor.