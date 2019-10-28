İŞKUR güncel iş ilanları 28 Ekim! İŞKUR işçi alım şartları neler? İŞKUR temizlik işçisi alımı başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR yayımladığı iş ilanları ile binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Birçok devlet kurumu ve holdingin işe alımda öncelik verdiği İŞKUR üzerinde binlerce farklı meslek kolu ile ilgili iş ilanı bulunuyor. İŞKUR 28 Ekim'de de yeni ilanlar yayımladı. İlanlar arasında 657 temizlik işçisi alımı öne çıkıyor. İŞKUR'da son eklenen ilanlarla birlikte bin 533 temizlik işçisi alınacak. Peki, İŞKUR işçi alım şartları neler? İŞKUR temizlik işçisi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 28 Ekim İŞKUR güncel iş ilanları...
İŞKUR personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 657 temizlik iş ilanı belirten İŞKUR, Türkiye kapsamında 1.533 temizlik personeli alımı yapacak. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İşte İŞKUR binlerce temizlik personeli alımı başvuru şartları ve 28 Ekim İŞKUR güncel iş ilanları...
İŞKUR TEMİZLİK PERSONELİ ALIM İLANLARI
GOLDEN LİFE YÖNETİMİ
15.11.2019 Tekirdağ
Golden life site yönetim hizmetlerinde görev alacak Vasıflı vasıfsız temizlik görevlisi alınacaktır
Çalışma saatleri 09:00- 18:00 pazar tatil
Asgari ücret + yol ücreti + yemek + mesai
İletişim bilgisi; 905336263852
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