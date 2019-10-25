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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı son dakika ne kadar oldu? Kredi faiz oranları 25 Ekim

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 14'e indirdi. Merkez Bankası Başkanlık görevine Murat Uysal'ın gelmesinin ardından başlayan faiz indirimleri piyasaları oldukça rahatlattı. Temmuz ayında yüzde 24 oranında olan faiz oranı 3 ayda 10 puan gerilerken, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları da dip yaptı. Oranlar yüzde 1'in altına doğru gerilemeyi sürdürürken başta emlak ve otomotiv alanları olmak üzere birçok alanda sıçramalar yaşanıyor. Konut satışları yıl içindeki rekor seviyesine ulaşırken, son kampanyalarla birlikte araç satışları da patlamış durumda. Henüz uygun kredi faizlerinden yararlanmamış olan vatandaşlar, kredi faiz oranlarını araştırıyor. Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından gözler bankalara çevrilmiş durumda. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Özel bankalarda konut kredisi faiz oranı kaç? İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında son durum...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 10:52
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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı son dakika ne kadar oldu? Kredi faiz oranları 25 Ekim

Merkez Bankası son Para Politikaları Kurulu toplantısında faizi 250 baz puan azalarak yüzde 14 seviyesine çekti. Temmuz ayında yüzde 24 seviyesinde olan faiz oranı 3 ay gibi kısa bir sürede 1000 baz puan geriledi. Merkez Bankası'nın 10 puanlık indirimi inşaat, otomotiv ve emlak sektörü başta olmak üzere birçok alanda yatırımcının elini rahatlattı. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerine büyük ilgi var. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın son hamlesinin ardından gözlerini bir kez daha bankalara çevirdi. Özellikle kamu bankalarının atacağı adımlar merakla bekleniyor. Özel bankalar da, kamu bankaları ile rekabet edebilmek için faiz indirimlerine hız verdi. Peki, konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte detaylar...

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı son dakika ne kadar oldu? Kredi faiz oranları 25 Ekim

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına gerileterek 0,99'dan işlem yapmaya başlamıştı. 2 aydır 0,99'dan işlem yapan Ziraat Bankası 25 Ekim itibarıyla da yeni konut alımlarında 0,99 oranında faizle kredi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası 10 yıl ve 15 yıl gibi vade seçeneklerini de bünyesinde barındırıyor. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisinde de adım atan Ziraat Bankası'nın faiz oranları şöyle:

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.35

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,25

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı son dakika ne kadar oldu? Kredi faiz oranları 25 Ekim

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank da art arda adımlar atarak vatandaşlara büyük fırsatlar sundu. Ziraat Bankası ile birlikte faiz indirimine giden Vakıfbank yaklaşık 2,5 aydır 0,99'dan konut kredisi veriyor. Vakıfbank, yeni konut alımlarında 15 yıla kadar vade seçeneğini de sunuyor. Vakıfbank ayrıca ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde de büyük adımlar attı. İşte Vakıfbank'ın kredi faiz oranları...

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.35

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,25

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı son dakika ne kadar oldu? Kredi faiz oranları 25 Ekim

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile birlikte adım atan Halkbank 15 yıl vadeye kadar konut kredisi imkanı sunuyor. Halkbank, yeni konut alımlarında 0,99 faiz oranı uyguluyor. Taşıt ve ihtiyaç kredisinde de haöle yapan Halkbank'ın faiz tablosu şöyle:

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.35

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,25

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı son dakika ne kadar oldu? Kredi faiz oranları 25 Ekim

ÖZEL BANKALARDAN FLAŞ FAİZ İNDİRİMLERİ

Özel bankalar, kamu bankalarının faiz indirim hamlelerine gecikmeli de olsa karşılık vermeye başladı. Kredi kullandırmak isteyen özel bankalarda oranlar 1,10'un altına kadar geriledi. Yatırım bankaları da kar marjlarında büyük indirime gitti. İşte bankalardaki son faiz listesi...