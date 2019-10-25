Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı son dakika ne kadar oldu? Kredi faiz oranları 25 Ekim

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 14'e indirdi. Merkez Bankası Başkanlık görevine Murat Uysal'ın gelmesinin ardından başlayan faiz indirimleri piyasaları oldukça rahatlattı. Temmuz ayında yüzde 24 oranında olan faiz oranı 3 ayda 10 puan gerilerken, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları da dip yaptı. Oranlar yüzde 1'in altına doğru gerilemeyi sürdürürken başta emlak ve otomotiv alanları olmak üzere birçok alanda sıçramalar yaşanıyor. Konut satışları yıl içindeki rekor seviyesine ulaşırken, son kampanyalarla birlikte araç satışları da patlamış durumda. Henüz uygun kredi faizlerinden yararlanmamış olan vatandaşlar, kredi faiz oranlarını araştırıyor. Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından gözler bankalara çevrilmiş durumda. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Özel bankalarda konut kredisi faiz oranı kaç? İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında son durum...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





