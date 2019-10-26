Konut kredisi faizleri düşecek mi? En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? Hangi banka kaç faizle kredi veriyor?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından faizi 16,50'den 14'e çektiğini duyurdu. 250 baz puanlık indirim piyasalarda olumlu karşılık bulurken, gözler yeniden bankalara çevrildi. Temmuz ayında yüzde 24 seviyesinde olan faiz, 3 ayda 10 puan gerileyerek piyasalara can suyu oldu. Her düşüş sonrası bankaların kredi faiz oranları sert şekilde geriledi. Gerileyen kredi faiz oranları kredi kullanımını artırırken, konut ve otomobil satışlarını deyim yerindeyse patlattı. Birçok vatandaş düşük faizlerden kredi kullanarak yüksek faizli kredisini kapattı ve büyük kazanç elde etti. Yüzde 2'leri aşan faizler şuan yüzde 1 seviyelerinde seyrediyor. Merkez Bankası'nın 2,5 puanlık indirimi sonrası bankalardan yeni adımlar beklenmeye başlandı. Özellikle konut kredisi faiz oranının 0,99'un altına gerileyip gerilemeyeceği merak konusu. Peki, konut kredisi faizleri düşecek mi? En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? Hangi banka kaç faizle kredi veriyor? İşte güncel faiz oranları ve Finans Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Hilal Yaslıdağ'ın faizlerle ilgili önemli açıklamaları...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





