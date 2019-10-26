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Konut kredisi faizleri düşecek mi? En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? Hangi banka kaç faizle kredi veriyor?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından faizi 16,50'den 14'e çektiğini duyurdu. 250 baz puanlık indirim piyasalarda olumlu karşılık bulurken, gözler yeniden bankalara çevrildi. Temmuz ayında yüzde 24 seviyesinde olan faiz, 3 ayda 10 puan gerileyerek piyasalara can suyu oldu. Her düşüş sonrası bankaların kredi faiz oranları sert şekilde geriledi. Gerileyen kredi faiz oranları kredi kullanımını artırırken, konut ve otomobil satışlarını deyim yerindeyse patlattı. Birçok vatandaş düşük faizlerden kredi kullanarak yüksek faizli kredisini kapattı ve büyük kazanç elde etti. Yüzde 2'leri aşan faizler şuan yüzde 1 seviyelerinde seyrediyor. Merkez Bankası'nın 2,5 puanlık indirimi sonrası bankalardan yeni adımlar beklenmeye başlandı. Özellikle konut kredisi faiz oranının 0,99'un altına gerileyip gerilemeyeceği merak konusu. Peki, konut kredisi faizleri düşecek mi? En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? Hangi banka kaç faizle kredi veriyor? İşte güncel faiz oranları ve Finans Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Hilal Yaslıdağ'ın faizlerle ilgili önemli açıklamaları...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 11:44
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Konut kredisi faizleri düşecek mi? En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? Hangi banka kaç faizle kredi veriyor?

Merkez Bankası son Para Politikaları Kurulu toplantısında faizi 250 baz puan azalarak yüzde 14 seviyesine çekti. Temmuz ayında yüzde 24 seviyesinde olan faiz oranı 3 ay gibi kısa bir sürede 1000 baz puan geriledi. Merkez Bankası'nın 10 puanlık indirimi inşaat, otomotiv ve emlak sektörü başta olmak üzere birçok alanda yatırımcının elini rahatlattı. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerine büyük ilgi var. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın son hamlesinin ardından gözlerini bir kez daha bankalara çevirdi. Özellikle kamu bankalarının atacağı adımlar merakla bekleniyor. Peki, konut kredisi faizleri düşecek mi? En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? Hangi banka kaç faizle kredi veriyor? İşte detaylar...

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Konut kredisi faizleri düşecek mi? En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? Hangi banka kaç faizle kredi veriyor?

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankasının üç ayda 1000 baz puan faiz indirimi yaptığını hatırlatan Dr. Beyhan Hilal Yaslıdağ, "Faiz oranlarındaki gevşeme, başta konut kredi faizi olmak üzere, ihtiyaç ve taşıt kredi faizlerinde de indirim olacağı beklentisi yarattı. Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladıktan sonra, önce kamu sonra özel bankalar mevduat faizlerini indirdi. 32 günlük kırık vade diye ifade ettiğimiz vadede faiz oranları yüzde 13.5 seviyesindeyken özel bankalar bunu yüzde 11.5'e kamu bankaları da 10.5'e çekti. Bu adım konut kredi faizlerinin düşme beklentisini iyice artırdı" diye konuştu.

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Konut kredisi faizleri düşecek mi? En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? Hangi banka kaç faizle kredi veriyor?

KONUT KREDİ FAİZLERİNDE YAPILANDIRMA BEKLENTİSİ

Bankaların konut kredi faizinde yapılandırmaya gitmesi halinde vatandaşlara önerilerde bulunan Dr. Yaslıdağ, "Buradaki en önemli detay mevcutta konut kredisi çekmiş kişilerin faizlerdeki düşme sonrası oluşan yapılandırma beklentisidir. Ya da düşen konut kredi faizinden faydalanmanın avantajlı olup olmadığıdır.

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Konut kredisi faizleri düşecek mi? En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? Hangi banka kaç faizle kredi veriyor?

Yapılandırma beklenebilir; ama, bu faiz oranının en fazla kaça kadar düşeceğine bakmak lazım. Şu anda 0.90-0.95 faiz aralığı normal gibi duruyor. 0.79'a ineceği söyleniyor ama bu rakama çekilirse özellikle özel bankaların fonlama maliyetlerine olumsuz etki edecektir. O yüzden konut kredi faizinin 0.79'a çekilmesini beklemiyorum. Aynı zamanda mevduat faizlerinin de düşürülmesi bankaların elindeki kaynakların temin edilmesi ve bunları uzun vadede fonlamaları açısından risk oluşturuyor" dedi.

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Konut kredisi faizleri düşecek mi? En düşük konut kredisi faiz oranı ne kadar? Hangi banka kaç faizle kredi veriyor?

YAPILANDIRMAYA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen kişilere, eski ile yeni alınacak kredinin faiz oranlarını ve vadesini karşılaştırmalarını öneren Dr. Yaslıdağ, "Aradaki faiz farkında belirgin bir düşüş varsa, yeni kredi alınırken dosya masrafının minimum seviyede tutulmasını sağlayıcı düzenlemeler olursa, yapılandırmayla yeni kredinin alınması uygun olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yeni alınan kredi faizinin ne olacağı, taksitlerin miktarı ve vade itibariyle eski kredinin vadesini aşmayacak şekilde olmasıdır.