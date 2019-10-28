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Ziraat Bankası, İNG Bank, Halkbank, Garanti, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar? 28 Ekim güncel kredi faiz oranları

Merkez Bankası politika faizini yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. 250 baz puanlık indirim ile birlikte 3 ayda 1000 baz puan indirime gidildi. Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde gerçekleştirdiği faiz indirimleri piyasaları ve vatandaşları rahatlatırken, bankalar kredi yarışına girdi. En uygun koşullarla kredi kullanmak isteyen vatandaşlar son faiz indirimi sonrası bankaların atacağı adımları merak ediyor. İNG Bank, Merkez Bankası'nın son indiriminin ardından konut kredisi faiz oranını 1,09'a çekerek ilk adımı atı. Şimdi gözler kamu bankalarında. 0,99 oranından kredi kullandıran kamu bankalarının oranı 0,89 seviyelerine çekebileceği belirtiliyor. Peki, mevcut kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, İNG Bank, Halkbank, Garanti, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar? İşte 28 Ekim güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:18
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Ziraat Bankası, İNG Bank, Halkbank, Garanti, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar? 28 Ekim güncel kredi faiz oranları

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 14'e indirdi. Merkez Bankası Başkanlık görevine Murat Uysal'ın gelmesinin ardından başlayan faiz indirimleri piyasaları oldukça rahatlattı. Temmuz ayında yüzde 24 oranında olan faiz oranı 3 ayda 10 puan gerilerken, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları da dip yaptı. Oranlar yüzde 1'in altına doğru gerilemeyi sürdürürken başta emlak ve otomotiv alanları olmak üzere birçok alanda sıçramalar yaşanıyor. Konut satışları yıl içindeki rekor seviyesine ulaşırken, son kampanyalarla birlikte araç satışları da patlamış durumda. Henüz uygun kredi faizlerinden yararlanmamış olan vatandaşlar, kredi faiz oranlarını araştırıyor. Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından gözler bankalara çevrilmiş durumda. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? Özel bankalarda konut kredisi faiz oranı kaç? İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında son durum...

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Ziraat Bankası, İNG Bank, Halkbank, Garanti, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar? 28 Ekim güncel kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına gerileterek 0,99'dan işlem yapmaya başlamıştı. 2 aydır 0,99'dan işlem yapan Ziraat Bankası 25 Ekim itibarıyla da yeni konut alımlarında 0,99 oranında faizle kredi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası 10 yıl ve 15 yıl gibi vade seçeneklerini de bünyesinde barındırıyor. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisinde de adım atan Ziraat Bankası'nın faiz oranları şöyle:

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.35

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,25

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Ziraat Bankası, İNG Bank, Halkbank, Garanti, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar? 28 Ekim güncel kredi faiz oranları

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank da art arda adımlar atarak vatandaşlara büyük fırsatlar sundu. Ziraat Bankası ile birlikte faiz indirimine giden Vakıfbank yaklaşık 2,5 aydır 0,99'dan konut kredisi veriyor. Vakıfbank, yeni konut alımlarında 15 yıla kadar vade seçeneğini de sunuyor. Vakıfbank ayrıca ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde de büyük adımlar attı. İşte Vakıfbank'ın kredi faiz oranları...

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.35

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,25

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Ziraat Bankası, İNG Bank, Halkbank, Garanti, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar? 28 Ekim güncel kredi faiz oranları

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile birlikte adım atan Halkbank 15 yıl vadeye kadar konut kredisi imkanı sunuyor. Halkbank, yeni konut alımlarında 0,99 faiz oranı uyguluyor. Taşıt ve ihtiyaç kredisinde de haöle yapan Halkbank'ın faiz tablosu şöyle:

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.35

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,25

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Ziraat Bankası, İNG Bank, Halkbank, Garanti, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar? 28 Ekim güncel kredi faiz oranları

ÖZEL BANKALARDAN FLAŞ FAİZ İNDİRİMLERİ

Özel bankalar, kamu bankalarının faiz indirim hamlelerine gecikmeli de olsa karşılık vermeye başladı. Kredi kullandırmak isteyen özel bankalarda oranlar 1,10'un altına kadar geriledi. Yatırım bankaları da kar marjlarında büyük indirime gitti. İşte bankalardaki son faiz listesi...