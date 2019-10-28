Ziraat Bankası, İNG Bank, Halkbank, Garanti, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar? 28 Ekim güncel kredi faiz oranları
Merkez Bankası politika faizini yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. 250 baz puanlık indirim ile birlikte 3 ayda 1000 baz puan indirime gidildi. Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde gerçekleştirdiği faiz indirimleri piyasaları ve vatandaşları rahatlatırken, bankalar kredi yarışına girdi. En uygun koşullarla kredi kullanmak isteyen vatandaşlar son faiz indirimi sonrası bankaların atacağı adımları merak ediyor. İNG Bank, Merkez Bankası'nın son indiriminin ardından konut kredisi faiz oranını 1,09'a çekerek ilk adımı atı. Şimdi gözler kamu bankalarında. 0,99 oranından kredi kullandıran kamu bankalarının oranı 0,89 seviyelerine çekebileceği belirtiliyor. Peki, mevcut kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, İNG Bank, Halkbank, Garanti, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar? İşte 28 Ekim güncel kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:13Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:18