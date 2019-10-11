Son dakika: Bakan Albayrak'tan cari denge açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında 2,6 milyar dolar ve 12 aylık dönemde 5,1 milyar fazla verilen cari denge performansıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, başarılı performansın rekorlarla sürdüğünü belirterek " İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengedeki başarılı performansın sürdüğünü belirterek, "İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.
Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca duyurulan ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.
Cari dengedeki başarılı performansın sürdüğüne dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:
"Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız."
Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuz'daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos'ta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 11 Ekim 2019
İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız. https://t.co/OJqM1nVBQz
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