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Son dakika: Bakan Albayrak'tan cari denge açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN CARİ DENGE AÇIKLAMASI

, ağustos ayında 2,6 milyar dolar ve 12 aylık dönemde 5,1 milyar fazla verilen cari denge performansıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, başarılı performansın rekorlarla sürdüğünü belirterek " ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız." dedi.

, cari dengedeki başarılı performansın sürdüğünü belirterek, " ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca duyurulan ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.

Cari dengedeki başarılı performansın sürdüğüne dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız."

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