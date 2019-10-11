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13 ilde BİM personel alımı yapıyor! İŞKUR üzerinden BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.10.2019
İŞKUR ÜZERİNDEN BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

personel alımı başvuru şartları iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. BİM marketleri 13 farklı ilde personel alımı yapıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açılan ilanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. BİM personel alımı satış danışmanı, kasiyer, beden işçisi, perakende satış elemanı, market elemanı, reyon görevlisi, ön muhasebeci gibi farklı pozisyonlarda olmaktadır. Peki, BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, BİM personel alımındaki tüm detaylar…

İş başvurusu yapan vatandaşlar İŞKUR güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR ilanları arasında personel alımı ilanları dikkat çekiyor. 13 ilde BİM personel alımı yapacak. Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde hizmet veren BİM marketleri farklı pozisyonlar için personel alımı yapıyor. Peki, BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Açık pozisyonlara başvuru yapmak için İŞKUR sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilana başvurma butonundan başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz. İşte, BİM personel alımı başvuru şartları…

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