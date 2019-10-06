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Bakan Berat Albayrak'tan Kızılcahamam'da ekonomi sunumu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
BERAT ALBAYRAK'TAN EKONOMİ SUNUMU

AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci gününde Hazine ve Maliye Bakanı ekonomiye ilişkin sunum yaptı.

Kızılcahamam'da Başkan ve AK Parti Genel Başkanı 'ın açılış konuşmasıyla başlayan AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı 'ın ekonomiye ilişkin sunumuyla devam etti.

Albayrak'ın sunumunun ardından Başkan Erdoğan'ın katılımıyla genel istişare ve değerlendirme toplantısına geçildi.

Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirme ve kapanış konuşmasıyla kamp sona erecek.

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