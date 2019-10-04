04 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.10.2019
YENİ EKONOMİ PROGRAMI RESMİ GAZETE'DE

'nın (YEP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'nin mükerrer sayısında yayımlandı. YEP'te enflasyon hedefleri ise bu yıl için yüzde 12, gelecek yıl için yüzde 8,5, 2021 yılı için yüzde 6, 2022 yılı için yüzde 4,9 olarak yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan YEP'in (2020-2022) onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, programda büyüme hedefleri bu yıl için yüzde 0,5 olarak öngörülürken, 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 5 olarak belirlendi.

YEP'te enflasyon hedefleri ise bu yıl için yüzde 12, gelecek yıl için yüzde 8,5, 2021 yılı için yüzde 6, 2022 yılı için yüzde 4,9 olarak yer aldı.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2019, 2020 ve 2021 yılları için yüzde 2,9'ar, 2022 için yüzde 2,6 olarak hedeflendiği programda, işsizlik oranı hedefleri de bu yıl sonu için yüzde 12,9 olarak belirlenirken, gelecek yıl için yüzde 11,8, 2021 yılı için yüzde 10,6 ve 2022 yılı için yüzde 9,8 şeklinde sıralandı.

Bakan Berat Albayrak: YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık BAKAN BERAT ALBAYRAK: YEP HEDEFLERİMİZDEN BIST PAZAR YAPISI GÜNCELLEMESİNİ TAMAMLADIK
Dolarizasyona karşı hangi önlemler alınacak? Bakan Albayrak canlı yayında açıkladı |Video DOLARİZASYONA KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK? BAKAN ALBAYRAK CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarını paylaştı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK 'YENİ EKONOMİ PROGRAMI'NIN DETAYLARINI PAYLAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN A HABER CANLI YAYININDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN