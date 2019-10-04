Volkswagen Manisa iş başvurusu nasıl yapılır? Volkswagen Manisa fabrikası nereye kurulacak?
Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye’ye büyük bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Toplam 4 bin kişiye istihdam yaratması beklenen Volkswagen Manisa iş başvurusu için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Volkswagen Manisa fabrikası nereye kurulacak? Alman otomobil üreticisi Volkswagen Türkiye'de yeni bir üretim tesisi kuracak. Yaklaşık bir yıldır kuracağı yeni fabrikası için Bulgaristan ve Türkiye’yi gündemine alan Volkswagen Türkiye’yi seçti. Peki, Volkswagen Manisa fabrikası nereye kurulacak? Volkswagen Manisa iş başvurusu nasıl yapılır?
Alman otomobil şirketi Volkswagen Manisa'da fabrika üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Türkiye'de 943.5 milyon TL sermayeli şirket kuran Volkswagen, Türkiye'ye büyük bir yatırım yapacak. Fabrikanın yıllık araç üretim kapasitesinin ise 300 bin adet olacağı tahmin ediliyor. Peki, Volkswagen Manisa fabrikası nereye kurulacak? Volkswagen Manisa iş başvurusu nasıl yapılır? Türkiye ekonomisine büyük katkı sunacak Volkswagen Manisa fabrikası ile ilgili detaylar belli olmaya başladı…
İLK ETAPTA 5 BİN ÇALIŞAN
1,3 milyar euro yatırımla 2022 yılında faaliyete alınması planlanan fabrikada Skoda'nın Karok, Seat'ın ise Ateca modelinin üretilmesi planlanıyor. Yıllık 300 bin araç kapasiteli tesiste ilk etapta 5 bin personel istihdam edilecek.
7 BİN 500 TL'LİK MAAŞ HAYALİ
Türk parası ile yaklaşık 9 milyar TL gibi bir rakama tekabül eden dev yatırım, gündeme geldiği günden bu yana bölge halkı arasında da büyük heyecana yol açmış durumda. Alman otomotiv devinin yurt dışı fabrikalarındaki 1000-1200 avro maaş ortalamalarını göz önünde bulundurarak aynı şartların Türkiye'de de geçerli olacağını düşünen vatandaş, aylık 7 bin 500 bin TL'ye kadar çıkacak maaşın da hayalini kuruyor.
GAYRİMENKULDEKİ HAREKETLİLİK HIZ KAZANDI
Hem binlerce kişiye iş kapısı açacak hem de bölgeye her anlamda ciddi katkı sağlayacak yatırımın resmileşmesi ile özellikle gayrimenkul tarafında yaşanan hareketlilik de hız kazandı.
Öyle ki, daha fabrikanın temeli atılmadan gayrimenkulünün fiyatını arttırmaya başlayan da var, satışa çıkardığı yerini yatırımın hayata geçirileceği güne kadar bekleten de.
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