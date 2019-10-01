Son dakika: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
Son dakika haberi... Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasasının açılması kararlaştırıldı. Söz konusu piyasa 2 Ekim tarihiyle açılacak.
Merkez Bankası'ndan, "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi." açıklaması yapıldı.
Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verilmiştir.
İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Yaşlıya 673 bakana 1.462 TL
- YEP'te her kesimi ilgilendiren adımlar! Her çocuğa banka hesabı
- Konut kredisine indirim müjdesi
- Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar? 2019 Eylül TEFE TÜFE enflasyonu yüzde kaç?
- Otomobilde 23 bin TL cepte
- Bakan Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarını paylaştı
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?
- Emekliye 6.65 memura 5.65 zam!
- Dolar ve Euro ne kadar oldu?
- Tekstile yüksek lisans katkısı
- Metrobüs durağında aşırı yoğunluk! Havadan böyle fotoğraflandı...
- İstanbul D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza
- Dolar ve Euro ne kadar? 1 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi?
- Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş başkan adayı olacak mı?
- Canevim 17. bölüm final sezonu tek parça izle! Canevim yeni bölüm
- DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih 2019 kılavuzu taban tavan puanları boş kontenjanları!
- Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar? 2019 Eylül TEFE TÜFE enflasyonu yüzde kaç?
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?
- Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika yargı paketinde neler var? Ceza indirimi olacak mı?
- Canevim neden yok, bitti mi? 30 Eylül ATV yayın akışı Canevim yeni bölüm ne zaman?
- BİM aktüel 4 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu ısıtıcı ürünler sunuyor!