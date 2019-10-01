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Son dakika: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
MERKEZ BANKASI'NDAN SWAP HAMLESİ

Son dakika haberi... bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasasının açılması kararlaştırıldı. Söz konusu piyasa 2 Ekim tarihiyle açılacak.

'ndan, "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi." açıklaması yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verilmiştir.

İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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