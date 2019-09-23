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Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni faiz hamlesi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ FAİZ HAMLESİ!

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet (), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.

AA'nın haberine göre , TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.

Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

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