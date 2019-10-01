Son dakika: İTO İstanbul için verileri açıkladı
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,11 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,14 azaldı. Ayrıca İstanbul'da eylülde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 13,13, toptan fiyatlar yüzde 5,58 arttı.
Son dakika haberine göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,11 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,14 azaldı.
Ayrıca İstanbul'da eylülde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 13,13, toptan fiyatlar yüzde 5,58 arttı.
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