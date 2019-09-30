Konut kredisi yapılandırma faiz oranları ne kadar? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi hesaplama!

Konut kredisi yapılandırma faiz oranları kamu bankaları tarafından açıklandı. 3 kamu bankası Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi yapılandırma müjdesi verdi. Yapılandırmayla birlikte konut kredisi hesaplama işlemi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki konut kredisi yapılandırma faiz oranları ne kadar? Konut kredisi yapılandırma şartları nelerdir? Yapılandırma için başvurunun 1 Ekim 2019 Salı itibariyle başlayacağı duyuruldu. İşte konut kredisi yapılandırma hakkında tüm merak edilenler..

Kamu bankalarından konut kredisi yapılandırma müjdesi geldi. Konut kredisi yapılandırma faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni konut kredisi faiz oranları ile konut kredisi hesaplama yöntemi sorgulanıyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler ve düzen faiz oranlarının ardından konut kredisinde yapılandırma yapmak mümkün. Kamu bankalarından 30 Eylül Pazartesi itibariyle yapılan açıklamaya göre, yapılandırma işlemi Ağustos ayında gerçekleştirilen kredi faiz oranları indirimi öncesini kapsıyor. İşte, konut kredisi yapılandırma faiz oranları ve şartları hakkında tüm merak edilenler…

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA HANGİ BANKALARDA?

Konut kredisi faiz yapılandırma süreci için üç bankanın ortak açıklamasında, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı" denildi.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır.

Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup;

- 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından,

- 500.000 liranın üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.

Yapılandırma için başvuru süreci 1 Ekim tarihinde başlayacak.

Yeniden yapılandırma başvurusu için tüketicilerden yeniden eksper değerlemesi talep edilebilecek.

KREDİ YAPILANDIRMA NEDİR?

Diyelim bir kredi başvurusu yaptınız ve aradan geçen zamanda artık sizin koşullarınızı zorlayacak duruma geldi. Böyle bir durumda bankanızdan refinansman yani yapılandırma talep edebilirsiniz.

Yapılandırma faiz oranları, güncel faiz oranlarından farklı olduğu için bankanızdan yapılandırma faiz oranının yüzde kaç olduğunu öğrenmeniz gerekir. Eğer bankanın sunduğu yeni faiz oranı, sizin ödemekte olduğunuz kredinin koşullarından daha cazipse yeni faiz oranına göre kalan borcunuz yeniden vadelendirilir.

Bankanız yapılandırma talebinizi kabul etmezse, başka bankalardan borç transferi talebinde de bulunabilirsiniz.

KREDİ YAPILANDIRMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kredi yapılandırma hesaplaması için basit bir örnek verelim.

Kredi faiz oranı yüzde 0,98 olan 120 ay vadeli ve 150 bin TL'lik bir konut kredisini bir bankadan aldığınızı düşünelim. Kredi başvurusu yaptığınız dönemde sizin için en cazip seçenek olan bu koşullar artık sizin için uygun değilse şöyle bir örnekleme yapılabilir:

Kredinizin aylık taksiti 2.131,30 TL ve toplam ödemesi 255.756,56 TL. 12 ay boyunca kredi ödemesi yaptığınızda kalan borcunuz ana para üzerinden 141.622,33 TL'ye denk geliyor.

Bankanızın sunduğu yapılandırma faiz oranı ise 120 ay vade için yüzde 0,78. Masraf ve diğer krediyi kapatma cezası ile birlikte ödemeniz gereken toplam tutar 143.548,39 TL ve aylık taksit de 1.846,50 TL oluyor. Böyle bir yapılandırmada vadenizi bir sene daha uzatırken toplam kazancınız da 25.799,41 TL oluyor.