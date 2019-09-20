Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirildi.
TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir." denildi.
Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, söz konusu değişikliklerin, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Analistler, TCMB'nin bu hamle ile rezervlerini artıracağını belirterek, daha önce TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından dile getirilen rezerv biriktirme politikası kapsamında kararın piyasalar için pozitif olduğunu ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- TC kimlik no ile SGK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?
- Turkuvaz Medya, Moskova’da inşaat sektörünü bir araya getirdi
- Erken emeklilik müjdesi! Askerlik şartına dikkat...
- Milyonlarca insana destek veriliyor! Kimlik yeterli
- TOKİ'den 350 TL taksitle ev fırsatı!
- Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
- Emekliye seyyanen zam! Gözler o düzenlemede...
- Emekli maaşı nasıl yükseltilir?
- İGA'dan açıklama: Hizmet vermeye devam edecek
- SGK'dan kaç para emekli maaşı alırım?
- Hercai 13. bölüm canlı izle! – ATV
- Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay sağlık durumu! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında?
- Hercai bu akşam var mı? 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai yeni sezon başlıyor mu?
- Son dakika: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında karar
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesi!
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Çin ile aramızı açmaya çalışıyor
- Güncel UEFA ülke puanları! - UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada?
- 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Trump'ı Netanyahu konusunda böyle uyarmış! "Sizinle oynadılar"
- S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?