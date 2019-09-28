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Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
BAKAN ALBAYRAK YENİ EKONOMİ PROGRAMI'NI AÇIKLAYACAK

Ekonomi gündeminde gözler, 'na () ve 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildi. Ekonominin yol haritası niteliği taşıyan YEP'in önümüzdeki hafta Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanması bekleniyor.

Türkiye'nin 'nin ardından açıklanan 'nda bir yıl geride kalırken, programda ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı.

Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan 'in Bakan Albayrak tarafından duyurulması öngörülüyor. YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin , istihdam, büyüme, , cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan planda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeleri ve hedefler de yer alacak. Özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacak.

YEP'in açıklanmasıyla 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da 'de yayımlanacak.

BÜTÇE SÜRECİ BAŞLAYACAK
Program ve mali plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi de yine Resmi Gazete ile ilan edilecek.

Merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin de 17 Ekim'e kadar 'ye sunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci bütçesi, TBMM'de komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak görüşmelerin ardından 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Önümüzdeki yıla ilişkin yatırım programı da yine ocak ayı içinde açıklanacak.

PROGRAM BAZLI BÜTÇEYE GEÇİŞ
Öte yandan kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmek, şeffaflığı ve hesap verebilirliği amacıyla program bütçeleme sistemine geçilmesi için de hazırlıklar yürütülüyor. Program bütçe sistemine geçişin ilk adımı, 2020 yılı performans programlarının hazırlanmasıyla atılacak. Program bazlı sisteme ise 2021 bütçesiyle geçilecek.

İHRACAT VE ENFLASYON RAKAMLARI TAKİP EDİLECEK
YEP ve bütçe gündemine odaklanılacak ekim ayında, veri takvimi de yine yoğun olacak. ihracat rakamları 3 Ekim'de 'de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından duyurulacak. Aynı gün gözler, enflasyon rakamlarına da çevrilecek.

İşsizlik rakamları ve eylül ayı bütçe gerçekleşme sonuçları 15 Ekim'de açıklanacak.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENECEK
Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası, gözler son iki toplantısında indirimine giden Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilecek. PPK, 24 Ekim'de toplanacak ve faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da yılın son Enflasyon Raporu'nu 31 Ekim'de duyuracak.

AA

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