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Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! Karar Resmi Gazete'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.09.2019
KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT! KARAR RESMİ GAZETE'DE...

Son dakika haberine göre; Türkiye Cumhuriyet oranlarında değişikliğe gitti. cinsinden aylık azami faiz oranı yüzde 2’den yüzde 1.60’a indirildi.

Kredi kartlarında oranı geriledi. 'nın faiz indirimleri sonrasında konut, tüketici ve taşıt kredi faizlerindeki düşüşün ardından faizleri de indirilmeye başlandı.

Merkez Bankası'nın 'ye yaptığı açıklamaya göre cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1.60'a, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60'tan yüzde 1.28'e çekildi.

AZAMİ GECİKME FAİZ ORANI...

Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı yüzde 2.40'tan yüzde 2'ye, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.68'e düşürüldü.

Faiz oranları 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

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