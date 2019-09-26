Bakan Berat Albayrak'tan üç kamu bankasının taşıt kredi faizini düşürmesine ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürmesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Yerli üretimi ve istihdamı destekleyecek, otomotiv sektöründeki hareketlenmeyi hızlandıracak bu adımın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Albayrak, "Kamu bankaları, Türkiye'de üretim yapan otomotiv firmaları ile işbirliğine giderek Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketini devreye aldı. Yerli üretimi ve istihdamı destekleyecek, otomotiv sektöründeki hareketlenmeyi hızlandıracak bu adımın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
3 KAMU BANKASI AŞITLAR İÇİN KREDİ FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.
İş birliği kapsamında Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri hazırlandı. Böylece firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürüldü.
Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak.
Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.
Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.
Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı.
Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.
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