Bakan Berat Albayrak'tan ABD'de flaş açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler 6 aydır çok iyi gidiyor. Yeni yüzyılı yeni perspektiflerle okumak lazım. Geçen yüzyıla bakanlar kaybedecek.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler 6 aydır çok iyi gidiyor. Geçen yüzyıla bakanlar kaybedecek" dedi.



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