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Bakan Berat Albayrak'tan ABD'de flaş açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN ABD'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı , “ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler 6 aydır çok iyi gidiyor. Yeni yüzyılı yeni perspektiflerle okumak lazım. Geçen yüzyıla bakanlar kaybedecek.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler 6 aydır çok iyi gidiyor. Geçen yüzyıla bakanlar kaybedecek" dedi.

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