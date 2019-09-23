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Albayrak çiftiyle Central Park'ta görüşmüşlerdi! O anları anlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
ALBAYRAK ÇİFTİYLE CENTRAL PARK'TA GÖRÜŞMÜŞLERDİ! O ANLARI ANLATTI

Hazine ve Maliye Bakanı ile eşi ’ı ’ta yürüyüş yaptığı sırada görüntüleyen Türk faytoncularla görüştü. Albayrak çiftini görüntüleyen Türk faytonculardan , "Berat Albayrak eşi ile yürüyor ve çocuk arabasını sürüyordu. Başbaşalardı. 'Hoş geldiniz, Sizi faytonla gezdirelim dedim. Daha önce geldiklerinde de onları gezdirmiştim" dedi.

Birleşmiş Milletler () 74'üncü Genel Kurulu için Amerika'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı ile eşi , dün sabah saatlerinde 'ta yürüyüş yaptı. Dün sabah erken saatlerde konakladıkları The Peninsula otelden yürüyerek çıkan Albayrak ailesini yürüyüş sırasında Central Park'ın simgesi olan Türk faytoncular görüntüledi. Bakan Albayrak, Türk faytoncularla sohbet etti.

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18 yıldır 'ta bulunan Türk faytoncu , New York'a gelen Türk devlet büyüklerinin de daha önceleri Central Park'ı ziyaret ettiğini söyledi. Kırbıyık, Albayrak ailesiyle dün karşılaştığını belirterek, şöyle konuştu:"Berat Albayrak eşi ile yürüyor ve çocuk arabasını sürüyordu. 'Hoş geldiniz' dedim. Başbaşalardı, etraflarında pek kimse yoktu. İnsanların gayet mutlu normal yürüyebileceği bir ortam. Hatta arkadaşlardan biri, Bakan Albayrak' a 'Sizi faytonla gezdirelim' demiş, Bakan Albayrak' da 'biraz yürüyelim, yorulalım, bineriz' demiş. İlk geldiklerinde 2004 ya da 2005'te ben kendilerini gezdirmiştim zaten. Cumhurbaşkanı , , damadı ve kızını gezdirmiştim. Beni tanıyabildi mi bilmiyorum; ama ben 'hoş geldiniz' dedim. Dün bütün arkadaşlar görmüşler, 3-4 saatlik bir gezi yaptılar Central Park'ta."

Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak Central Park'ta gezdi BAKAN ALBAYRAK VE EŞİ ESRA ALBAYRAK CENTRAL PARK'TA GEZDİ

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