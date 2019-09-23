Albayrak çiftiyle Central Park'ta görüşmüşlerdi! O anları anlattı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak’ı Central Park’ta yürüyüş yaptığı sırada görüntüleyen Türk faytoncularla görüştü. Albayrak çiftini görüntüleyen Türk faytonculardan Nurettin Kırbıyık, "Berat Albayrak eşi ile yürüyor ve çocuk arabasını sürüyordu. Başbaşalardı. 'Hoş geldiniz, Sizi faytonla gezdirelim dedim. Daha önce geldiklerinde de onları gezdirmiştim" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu için Amerika'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, dün sabah saatlerinde Central Park'ta yürüyüş yaptı. Dün sabah erken saatlerde konakladıkları The Peninsula otelden yürüyerek çıkan Albayrak ailesini yürüyüş sırasında Central Park'ın simgesi olan Türk faytoncular görüntüledi. Bakan Albayrak, Türk faytoncularla sohbet etti.
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18 yıldır New York'ta bulunan Türk faytoncu Nurettin Kırbıyık, New York'a gelen Türk devlet büyüklerinin de daha önceleri Central Park'ı ziyaret ettiğini söyledi. Kırbıyık, Albayrak ailesiyle dün karşılaştığını belirterek, şöyle konuştu:"Berat Albayrak eşi ile yürüyor ve çocuk arabasını sürüyordu. 'Hoş geldiniz' dedim. Başbaşalardı, etraflarında pek kimse yoktu. İnsanların gayet mutlu normal yürüyebileceği bir ortam. Hatta arkadaşlardan biri, Bakan Albayrak' a 'Sizi faytonla gezdirelim' demiş, Bakan Albayrak' da 'biraz yürüyelim, yorulalım, bineriz' demiş. İlk geldiklerinde 2004 ya da 2005'te ben kendilerini gezdirmiştim zaten. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Hanım, damadı ve kızını gezdirmiştim. Beni tanıyabildi mi bilmiyorum; ama ben 'hoş geldiniz' dedim. Dün bütün arkadaşlar görmüşler, 3-4 saatlik bir gezi yaptılar Central Park'ta."
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