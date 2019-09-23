Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak Central Park'ta gezdi

Başkan Erdoğan ile BM'nin 74. Genel Kurul toplantıları için New York'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ve oğlu Sadık Eymen ile Central Park'ta görüntülendi. Bölgedeki Türkler tarafından tanınarak görüntülenen Albayrak çiftinin, Central Park'ta keyifli saatler geçirdiği öğrenildi.

New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ve oğlu Sadık Eymen ile birlikte Central Park'ı gezdi.

Pazar sabahı erken saatlerde The Peninsula Otel'den yürüyerek çıkan Albayrak ailesi parkta dolaştı. Central Park'ta çalışan Türk faytoncular tarafından görüntülenen Albayraklar'ın el ele dolaştıkları ve çocuk parkında zaman geçirdikleri öğrenildi..

BMGK'DA YOĞUN GÜNDEM

ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantıları için ABD'ye giden Türk yetkililerin gündeminde önemli toplantılar bulunuyor. Başkan Erdoğan liderliğinde ABD'de bulunan Türk yetkililer bugün çeşitli görüşmelerde bulunacak. Başkan Erdoğan bugün ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi vatandaşları kabul edecek.

Ayrıca Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Pakistan Başbakanı İmran Han, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belçika Başbakanı Charles Michel ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile ayrı ayrı görüşecek.

Erdoğan'a bu görüşmelerinde başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik edecek.