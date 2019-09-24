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Dünyanın en büyük uçağı, Thomas Cook mağdurlarını almak için Türkiye'ye geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
11 YIL SONRA BİR İLK! TÜRKİYE'YE GELDİ...

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden olan 'un iflasında sonra tüm dünyada havacılık kaosu yaşanırken tatil için 'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin ülkesine dönmesi için tarafından tahsis edilen 471 koltuk kapasiteli yolcu uçağı, Dalaman'daki 222 Thomas Cook yolcusunu 'da 'na götürmek üzere havalandı.

, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü 'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından 'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.



12 UÇAK DALAMAN'DA

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, 'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.

Sabah saatlerinden itibaren ülkelerine dönmek için bekleyen İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluşan Dalaman Havalimanında, yolcular sivil havacılık bölümüne yönlendiriliyor.

Burada 'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştiriyor. Pasaport işlemleri tamamlananlar ise tahsis edilen uçaklara yönlendiriliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YOLCU UÇAĞI A380 11 YIL SONRA TÜRKİYE'DE

Türkiye'ye daha önce tanıtım uçuşları için gelen dünyanın en büyük yolcu uçağı , hizmete girmesinden 11 yıl sonra ilk ticari seferini yaptı. Malta merkezli HiFly'a ait 9H-MIP tescilli Airbus A380 'na geldi.

Türkiye operasyonunu Merkür Havacılık'ın gerçekleştirdiği uçak, 2 saat 15 dakikalık ziyaretinde batan tur operatörü Thomas Cook'un yolcularını alarak Dalaman'dan 'da 'na uçacak.

3 BİN İNGİLİZ ÜLKESİNE DÖNECEK

Gün içinde yaklaşık bin turistin ülkesine döndüğü, gelen uçaklarla sabah saatlerine kadar 3 bin İngilizin ülkesine gideceği öğrenildi.

EKİM'DE 25 BİN KİŞİ GELECEKTİ

Thomas Cook'un İngiltere ayağının iflas ettiğini dünyadaki diğer ülkelerde operasyonlarına devam ettiğini anlatan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'e gelen İngiliz turistlerin yüzde 50'si Thomas Cook tarafından getiriliyordu. Ekim ayında Marmaris'e 25 bin kişi getirecekti. İflasın ardından bu iptal oldu şimdilik. Bölgemiz adına üzücü. Yaralarımızı saracağız" ifadelerini kullandı.

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