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ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS açıklaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den YKS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumların kendi sorumluluk alanları içerisinde gereken önlemleri aldığını bildirdi.

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