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Son dakika: YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması! Yeni yıl için flaş mesaj

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika: YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması! Yeni yıl için flaş mesaj

Son dakika haberleri.... Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni akademik yılda sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa üniversitelerde tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini ifade ederek, "YÖK olarak, değerli rektörlerimizle birlikte yeni akademik yılda artık, yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim" dedi.

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