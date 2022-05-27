Üniversiteler ne zaman kapanacak 2022? YÖK ile üniversiteler ne zaman, hangi tarihte kapanıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler üniversteler için bahar döneminin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimi gündeme geliyor. Peki, üniversiteler ne zaman kapanacak 2022? YÖK ile üniversiteler ne zaman, hangi tarihte kapanıyor?