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Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversitelerde uzaktan (online) eğitim kalktı mı? 2022-2023 üniversitelerde yüz yüze mi olacak?

YÖK son dakika: Üniversitelerde uzaktan (online) eğitim kalktı mı? 2022-2023 üniversitelerde yüz yüze mi olacak?

Son dakika... Üniversitelerde uzaktan eğitim kalktı mı? Koronavirüs salgını ile birlikte yurt genelinde bir takım önlemler alınmıştı. Bu kapsamda üniversitelerde uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte hibrit eğitim uygulamasına geçen üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili detaylar belli oldu. YÖK'ten konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversitelerde uzaktan (online) eğitim kalktı mı? 2022-2023 üniversitelerde yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.06.2022 11:59
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YÖK son dakika: Üniversitelerde uzaktan online eğitim kalktı mı? 2022-2023 üniversitelerde yüz yüze mi olacak?

Son dakika... Üniversitelerde online eğitim kalktı mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin sona ermesine kısa bir süre kala, yeni dönem için bazı sorular gündeme geldi. 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversitelerde eğitimlerin nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, üniversitelerde uzaktan (online) eğitim kalktı mı? 2022-2023 üniversitelerde yüz yüze mi olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK son dakika: Üniversitelerde uzaktan online eğitim kalktı mı? 2022-2023 üniversitelerde yüz yüze mi olacak?

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM KALKTI MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM...

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni akademik yılda sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa üniversitelerde tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini ifade ederek, "YÖK olarak, değerli rektörlerimizle birlikte yeni akademik yılda artık, yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim" dedi.

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YÖK son dakika: Üniversitelerde uzaktan online eğitim kalktı mı? 2022-2023 üniversitelerde yüz yüze mi olacak?

2022 YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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YÖK son dakika: Üniversitelerde uzaktan online eğitim kalktı mı? 2022-2023 üniversitelerde yüz yüze mi olacak?

YKS SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecek.

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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YÖK son dakika: Üniversitelerde uzaktan online eğitim kalktı mı? 2022-2023 üniversitelerde yüz yüze mi olacak?

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır.

Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.