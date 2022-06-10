YÖK son dakika: Üniversitelerde uzaktan (online) eğitim kalktı mı? 2022-2023 üniversitelerde yüz yüze mi olacak?

Son dakika... Üniversitelerde uzaktan eğitim kalktı mı? Koronavirüs salgını ile birlikte yurt genelinde bir takım önlemler alınmıştı. Bu kapsamda üniversitelerde uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte hibrit eğitim uygulamasına geçen üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili detaylar belli oldu. YÖK'ten konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversitelerde uzaktan (online) eğitim kalktı mı? 2022-2023 üniversitelerde yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.06.2022 11:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL