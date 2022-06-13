MEB e-Okul çöktü mü, neden açılmıyor? e-Okul kapandı mı? 2022 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak?
e-Okul kapanacak mı? Okulların kapanmasına kısa bir süre kaldı. Cuma gün karnelerini alarak yaz tatiline çıkmaya hazırlanan öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden not bilgilerini ve devamsızlık sürelerini görüntülemek istiyor. Her dönem sonunda gündeme gelen e-Okul sisteminin kapanıp kapanmayacağı ise yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, MEB e-Okul çöktü mü, neden açılmıyor? e-Okul kapandı mı? 2022 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? İşte ayrıntılar...
e-Okul kapanacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılı bu hafta sona erecek. 2. dönem karnelerini almaya hazırlanan öğrenciler ve velileri, e-Okul sistemi üzerinden öğrenciye ait tüm bilgilere erişim sağlayabiliyor. Okulların kapanmasına sayılı günler kala e-Okul sistemi hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, MEB e-Okul çöktü mü, neden açılmıyor? e-Okul kapandı mı? 2022 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? İşte haberin detayları...
e-OKUL ÇÖKTÜ MÜ, KAPANACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, e-Okul sisteminde yoğunluk yaşandığı ara ara erişim problemi görülebiliyor. e-Okul VBS sistemi, bakım ve onarım dönemleri haricinde sürekli olarak hizmet vermektedir. Karne döneminin yaklaşmasıyla sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrenciler de e-Okul sistemi kapatıldı olarak yorumluyor. Hemen şunu belirtelim ki, e-Okul VBS öğrencilere ait bilgilerin görüntülenmesi için kullanıldığı için sistemin kapanması söz konusu değildir. e-Okul karne gününe kadar kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.
E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
* Öncelikle e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapın.
* İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.
* Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Yönetmeliğe göre;
Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.
Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.
ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?
Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.
BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.
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