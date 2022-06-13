e-Okul kapanacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim yılı bu hafta sona erecek. 2. dönem karnelerini almaya hazırlanan öğrenciler ve velileri, e-Okul sistemi üzerinden öğrenciye ait tüm bilgilere erişim sağlayabiliyor. Okulların kapanmasına sayılı günler kala e-Okul sistemi hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, MEB e-Okul çöktü mü, neden açılmıyor? e-Okul kapandı mı? 2022 2. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? İşte haberin detayları...

e-OKUL ÇÖKTÜ MÜ, KAPANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, e-Okul sisteminde yoğunluk yaşandığı ara ara erişim problemi görülebiliyor. e-Okul VBS sistemi, bakım ve onarım dönemleri haricinde sürekli olarak hizmet vermektedir. Karne döneminin yaklaşmasıyla sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrenciler de e-Okul sistemi kapatıldı olarak yorumluyor. Hemen şunu belirtelim ki, e-Okul VBS öğrencilere ait bilgilerin görüntülenmesi için kullanıldığı için sistemin kapanması söz konusu değildir. e-Okul karne gününe kadar kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.