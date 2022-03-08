08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2022 yılında İstanbul'a 8.9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2022 yılında İstanbul'a 8.9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2022 yılında İstanbul’a 8.9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız

Gaziosmanpaşa'daki Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılında İstanbulumuza 8.9 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük bütçesini İstanbul'a ayırdık. Atamalarda da İstanbul'u merkeze aldık" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA