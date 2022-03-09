Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınavları online olarak 1 Mart tarihinde başlamıştı. Sınavın son tarihi ise 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59 olarak belirlenmiş durumda. "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu merak ediliyor. İşte, Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman bitiyor?