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Milli Eğitim Bakanı Özer'den "yüz yüze eğitim" açıklaması

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Milli Eğitim Bakanı Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sistemindeki 1,2 milyon öğretmenin hemen hemen tamamının en az 2 doz aşısını tamamladığını belirterek, "Onun için inşallah kararlı şekilde bu dönemi de yüz yüze eğitimde tutarak nihayetlendireceğiz." dedi.

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