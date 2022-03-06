06 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen ve öğrenciler için PCR testi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen ve öğrenciler için PCR testi açıklaması

EĞİTİM AA
Giriş Tarihi: 06.03.2022 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den öğretmen ve öğrenciler için PCR testi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ve öğrenciler, PCR testi yaptırdıktan sonra 6-7 saat bekliyorlar. Bu sürede negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler." ifadesini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA