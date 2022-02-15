Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklama: Yönetmelik hazır





'SALGIN NEDENİYLE KAPALI OKUL KALMADI, DEVAM ZORUNLULUĞU YOK'

Milli Eğitim Bakanı Özer, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerdiği kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceklerini belirtti. Bakan Özer, kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencileri ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacaklarını da kaydederek, "Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulunun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceğiz. Bugün itibarıyla Covid salgını ya da teması dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Okullarımız her türlü tedbiri alarak bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacaktır. Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin salgın nedeniyle okullara erişimi ile ilgili sıkıntıları olduğu yönünde şikayetler geldi. Dolayısıyla kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencilerimizi ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizi bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacağız. Devam mecburiyetleri olmayacak" diye konuştu.