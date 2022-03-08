YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YKS TYT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Üniversite sınavı ne zaman?
YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YKS başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. Üniversite heyecanı yaşayan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Sınav tarihinin belli olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YKS TYT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Üniversite sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sınava hazırlıklar başladı. YKS'ye hazırlanan öğrenciler, şimdiden sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YKS TYT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Üniversite sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2022 YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YKS TYT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Üniversite sınavı ne zaman?
- Güncel Dolar Yorumları: Dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- ÖSYM KPSS başvuru ne zaman? 2022 KPSS lise, ön lisans, lisans, DHBT başvuruları ne zaman başlayacak?
- 8 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen açıklama
- Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart doğal gaz fatura desteği ne zaman ödenecek?
- Ankaray kapalı mı, çalışıyor mu? 8 Mart Ankaray metro arızası son durum nedir? Ankaray neden çalışmıyor?
- En az 12.454 TL! Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara dev destek! Doğum izni, çeyiz yardımı, evlilik tazminatı...
- Son dakika: 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı?
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları burada! Sevgiliye, eşe, anneye, kız kardeşe...
- Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü tarihçesi
- Akaryakıt fiyatları güncel: 8 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? 1 LT mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
- Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Dijitürk iptal dilekçesi nasıl, nereden verilir?