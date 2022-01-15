Son dakika: MEB’den bir ilk: Ortaokul ve lise öğrencilerine 81 ilde değerlendirme sınavı! 201 bin öğrenci katıldı

Uygulamanın önemine dikkati çeken Özer, şu ifadeleri kullandı:

"6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kademelerde tam zamanlı ve yüz yüze eğitim öğretime başlandı. Okullarımızın açılmasıyla beraber öğrencilerimizi özellikle önceki öğrenme kayıplarını telafi etmelerinde desteklemek amacıyla kademeli olarak ilk önce 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin, daha sonra sırasıyla 7, 11, 6 ve 10. sınıf öğrencilerinin faydalanması için okullarımızda destekleme, yetiştirme kurslarımızı hafta içi ve hafta sonu yüz yüze olacak şekilde ücretsiz açtık. Bu kurslarımızın mevcut durumuna ve verimliliğine ilişkin geri bildirim bizim için önemli. Bu bağlamda yürüttüğümüz izleme ve değerlendirme ortak sınavı kapsamında, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya derslerinin her birinden sorular içeren 33 farklı kitapçık oluşturuldu."