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MEB'in "Özel Eğitim Çocuk Dergisi"nin "Toprak" konulu sayısı yayımlandı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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MEB’in Özel Eğitim Çocuk Dergisinin Toprak konulu sayısı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Özel Eğitim Çocuk Dergisi"nin "Toprak" konulu kış dönemi sayısı, "ozelegitimcocuk.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı. Hikaye, masal ve deneme yazıları yer alıyor.

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