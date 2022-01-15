15 Ocak 2022, Cumartesi
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Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 48'e yükseldi

Son dakika: 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 48'e yükseldi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 15.01.2022
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Son dakika: 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 48’e yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 yaş grubunda okullaşma oranını kısa sürede yüzde 78’den yüzde 85’e çıkardı. Böylece 3-5 yaş grubunda okullaşma oranı da yüzde 45’ten yüzde 48’e yükselmiş oldu.

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