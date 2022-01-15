AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Son durum

AÖF final sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen AÖF final sınavına katılan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sınav soruları ve cevaplarının erişime açılmasının ardından sonuçlar hakkında heyecan daha da arttı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8-9 Ocak'ta gerçekleştirilen final sınavının sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak sonuçların 15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Bu kapsamda sonuçların bugün ya da önümüzdeki haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.