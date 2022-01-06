MEB son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı? Omicron kaynaklı vaka artışı sonrası uzaktan eğitim açıklaması!

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Okullar yeniden kapanacak mı? gibi sorular gündemdeki yerini korurken konu hakkında son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler yüz yüze eğitim ile ilgili son gelişmelere çevrildi. Peki, okullar yeniden kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitime geçilecek mi? İşte haberin detayları...

OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI?

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararlara değinerek şu ifadeleri kullandı: