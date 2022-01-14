MEB'den karne kararı! Karneler erken mi verilecek? 1. dönem karneleri e-Okul'dan mı, yüz yüze mi alınacak?
Karneler erken mi verilecek? Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Birinci dönemin tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler karnelere çevrildi. Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için sınavlara iyice hazırlanan öğrenciler şimdi de karnelerin verileceği tarihi beklemeye başladı. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle karneler e-Okul'dan verilmişti. Peki, bu sene karneler erken mi verilecek? 1. dönem karneleri e-Okul'dan mı, yüz yüze mi alınacak? İşte cevaplar...
Karneler erken mi verilecek? Yarıyıl tatilinin başlamasına kısa süre kala öğrencilerin sınav notları e-Okul'a işlenmeye başlandı. Bu gelişmelerin ardından gzler karnelere çevrildi. Karnelerini almaya hazırlanan öğrenciler, MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi.Peki, bu sene karneler erken mi verilecek? 1. dönem karneleri e-Okul'dan mı, yüz yüze mi alınacak? İşte haberin detayları...
MEB'DEN KARNE KARARI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karneler ile ilgili alınan karar duyuruldu. MEB yönetmeliğine göre dönem sonu başarı ortalaması 70 ile 84.99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve üzeri olanlar ise Takdir Belgesi almaya hak kazanacak. Öğrencilerin karne notlarını bu dönem içerisinde girdikleri sınavların ortalaması ve sözlü notlarıyla belirleniyor.
BU YIL SINIFTA KALMA VAR MI?
2020-2021 eğitim öğretim yılında koronavirüs salgını nedeniyle sınıf geçme ve kalma durumlarında değişikliğe gidilmişti. Öğrencilerin pandemi şartlarından en az şekilde etkilenmesi için sınıfta kalma kaldırılmış ve başarısız dersi olan öğrenciler sorumlu bir şekilde üst sınıfa geçirilmişti. Bu sene yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapabilecek.
İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda yönetmelik gereği sınıf tekrarı bulunmuyor.
Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda herhangi bir dersten yıl sonu başarı puanı 45'den az olan öğrencilerin sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) karar veriyor.
Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten başarısız olanlar sınıf tekrarına kalıyor.
KARNE NOTU NASIL HESAPLANIR?
Öğrencilerin karne notunu hesaplayabilmeleri için sınavlardan aldıkları puanlar gereklidir. Öğrenci o dersten kaç adet sınava girdiyse , sınavdan alınan toplam puan sınav sayısına bölünür ve o dersin ortalaması elde edilir. Bu işlem bütün dersler için gerçekleştirilerek ders başına çıkan not ortalamasının hepsi bir araya getirilerek toplanır. Toplanan ders ortalamasına ders sayısı bölünür.
Örneğin;
Matematik dersinden o dönem üç sınava giren öğrenci sınavlardan sırasıyla 55,60 ve 70 puan almış olsun. Sınav puanları 55+60+70 olarak toplanır. Ortaya çıkan 185 sayısı, sınav sayısına (3) bölünür. Öğrencinin Matematik dersinden ortalaması 185/3= 61,6 şeklinde elde edilir. Bu öğrencinin diğer derslerden ortalaması Türkçe'den 70, Sosyal Bilgilerden 90, İngilizce'den 80 olan bir öğrencinin karne ortalaması aşağıdaki gibi hesaplanır.
70+90+80+60= 300 (toplam ortalama)
Toplam ortalama / ders sayısı300/4= 75 olduğundan öğrenci dönem sonunda Teşekkür Belgesi almaya hak kazanır.
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