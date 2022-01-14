MEB’den karne kararı! Karneler erken mi verilecek? 1. dönem karneleri e-Okul’dan mı, yüz yüze mi alınacak?

Karneler erken mi verilecek? Yarıyıl tatilinin başlamasına kısa süre kala öğrencilerin sınav notları e-Okul'a işlenmeye başlandı. Bu gelişmelerin ardından gzler karnelere çevrildi. Karnelerini almaya hazırlanan öğrenciler, MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi.Peki, bu sene karneler erken mi verilecek? 1. dönem karneleri e-Okul'dan mı, yüz yüze mi alınacak? İşte haberin detayları...

MEB'DEN KARNE KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karneler ile ilgili alınan karar duyuruldu. MEB yönetmeliğine göre dönem sonu başarı ortalaması 70 ile 84.99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve üzeri olanlar ise Takdir Belgesi almaya hak kazanacak. Öğrencilerin karne notlarını bu dönem içerisinde girdikleri sınavların ortalaması ve sözlü notlarıyla belirleniyor.