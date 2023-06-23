23 Haziran 2023, Cuma
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Son dakika | Bakan Tekin duyurdu! LGS sonuçları açıklandı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Son dakika | Bakan Tekin duyurdu! LGS sonuçları açıklandı

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

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