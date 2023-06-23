LGS 2023 1. kim oldu, hangi şehirden çıktı? LGS 2023 birincileri kaç puan aldı, hangi ilde? 23 Haziran 2023 LGS kaç kişi full yaptı?

"LGS 2023 1. kim oldu, hangi şehirden çıktı? LGS 2023 birincisi kaç puan aldı, hangi ilde?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçları, bugün "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi. Peki, LGS 2023 1. kim oldu, hangi şehirden çıktı? LGS 2023 birincisi kaç puan aldı, hangi ilde?