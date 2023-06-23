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LGS 2023 1. kim oldu, hangi şehirden çıktı? LGS 2023 birincileri kaç puan aldı, hangi ilde? 23 Haziran 2023 LGS kaç kişi full yaptı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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LGS 2023 1. kim oldu, hangi şehirden çıktı? LGS 2023 birincileri kaç puan aldı, hangi ilde? 23 Haziran 2023 LGS kaç kişi full yaptı?

"LGS 2023 1. kim oldu, hangi şehirden çıktı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS 2023 sonuçlarının açıklanmasının ardından bu senenin birinci olan ismi merak ediliyor. Peki, LGS 2023 1. kim oldu, hangi şehirden çıktı? LGS 2023 birincisi kaç puan aldı, hangi ilde?

"LGS 2023 1. kim oldu, hangi şehirden çıktı? LGS 2023 birincisi kaç puan aldı, hangi ilde?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçları, bugün "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi. Peki, LGS 2023 1. kim oldu, hangi şehirden çıktı? LGS 2023 birincisi kaç puan aldı, hangi ilde?

2023 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 2023 LGS sonuçları açıklandı.

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması sonrasında, 2023 LGS tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; LGS tercih kılavuzu 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yayımlanacak ve tercih işlemleri başlayacak. Adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.

LGS 2023 1. KİM OLDU, HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKTI?

LGS 1.si için henüz açıklama gelmedi.

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