LGS'de kaç tercih hakkı var 2023? LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
"LGS'de kaç tercih hakkı var 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beklenenden iki gün önce açıklanan lise sınavı sonrası öğrenciler lise tercihlerini bekliyor. Öğrencilerin toplam 10 okul seçme hakkı olacak ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar seçilebilecek. Peki, LGS'de kaç tercih hakkı var 2023? LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
"LGS'de kaç tercih hakkı var 2023? LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise tercih kılavuzu 2023 yakında erişime açılacak ve LGS maratonunun sonuna gelinecek. Öğrenciler 3 grupta tercihlerini yapabilecekken, LGS'ye girmeyen öğrenciler iki farklı puan türüyle tercih yapacak. Peki, LGS'de kaç tercih hakkı var 2023? LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları için tercih tarihleri belli oldu.
Tercihler 3 – 19 Temmuz arasında alınacak.
LGS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecek olup, tercihlerin ortaokul müdürlüklerince onaylatılması gerekmektedir.
LGS'YE GİRMEYENLER TERCİH YAPABİLECEK Mİ?
LGS puanıyla öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabiliyor.
LGS'ye girmeyenler Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecektir.
LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Öğrencilerin il ya da ilçe sınırı olmaksızın 10 tane okul seçme hakkı bulunmaktadır.
YEREL TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından ilk 3 okul eve en yakın olan yerlerden seçilmek zorundadır. Öte yandan en fazla 5 tercih yapılabilecektir.
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