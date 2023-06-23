LGS’de kaç tercih hakkı var 2023? LGS’de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

LGS'YE GİRMEYENLER TERCİH YAPABİLECEK Mİ?

LGS puanıyla öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabiliyor.

LGS'ye girmeyenler Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecektir.